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​Європарламент продовжив безмитний імпорт української сталі до 2028 року

Єврокомісія також працює над довгостроковим рішенням для забезпечення економічної стабільності у торговельних відносинах із нашою державою.

​Європарламент продовжив безмитний імпорт української сталі до 2028 року
Європарламент
Фото: EPA/UPG

Європейський парламент 8 травня підтримав продовження дії автономних торговельних заходів щодо України, які передбачають скасування мит і квот на низку товарів, зокрема, сталь. 

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Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Згідно з новим рішенням, пільговий режим продовжать ще на три роки — до червня 2028 року. За ухвалення пропозиції проголосували 354 депутати, 147 були проти, ще 53 утрималися.

Як пояснили в Європарламенті, продовження режиму необхідне для підтримки української економіки, зокрема, металургійної галузі, яка залишається однією з ключових попри втрати виробництва та мобілізацію працівників на фронт.

«Сталеливарна промисловість України — це основа її економіки. Вона продовжує працювати попри обстріли й війну. Поглиблення торговельних відносин між ЄС і Україною — це не благодійність, а взаємовигідний обмін, що зміцнює обидві сторони», — заявила доповідачка Європарламенту Карін Карлсбро (група Renew Europe, Швеція).

Єврокомісія також працює над довгостроковим рішенням для забезпечення економічної стабільності у торговельних відносинах з Україною.

  • Україну тривалий час турбую питання продовження торговельного безвізу з ЄС, термін якого закінчується 5 червня.
  • 7 травня стало відомо, що Європейська комісія розглядає можливість запровадження перехідних заходів для українського експорту, якщо після 5 червня не встигнуть внести необхідні зміни до угоди про вільну торгівлю Україна-ЄС.
  • Раніше речник Єврокомісії заявляв, що ЄС не продовжуватиме режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України після 5 червня.
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