На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
ГоловнаЕкономікаДержава

Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти

НБУ думає прив'язати процеси до євро.

Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти

Агенція Reuters стверджує, що Національний банк України розмірковує над потенційною відмовою від прив'язки валютних процесів до долара США і зміни референсної валюти на євро.

Високу ймовірність подібного "переходу" підтвердив журналістам очільник НБУ Андрій Пишний. За його словами, на це рішення впливають "майбутній вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні наших оборонних здатностей, висока волатильність на глобальному ринку, ймовірність фрагментації світової торгівлі".

Пишний визнає, що зміна референсної валюти потребуватиме "складної та високоякісної підготовки". 

Долар упродовж років був домінантною резервною валютою у світі, проте тарифна політика Дональда Трампа поставила під сумнів цю роль. Молдова, яка, як і Україна, наразі в очікуванні реального початку переговорів про вступ до ЄС, з 2 січня 2025 року офіційно відмовилась від прив'язки фіскальних процесів до долара, обравши замість цього євро.  
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies