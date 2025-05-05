​Кабмін повернув Перхуна на посаду в.о. голови Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів скасував рішення про призначення Максима Кутерги виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки. Обов'язки керівника відомства знову виконуватиме перший заступник Сергій Перхун.
Про це йдеться в розпорядженні №422 від 2 травня.
Перхун керував Бюро з квітня 2024 року до квітня 2025 року. Кутерга виконував обов'язки директора БЕБ менше ніж місяць.
Повноцінного керівника в БЕБ немає з квітня 2023 року.
Що таке БЕБ
- Закон про створення БЕБ було прийнято у січні 2021 року після багатьох років розмов про необхідність подібного органу. Фінансову поліцію під назвою "Служба фінансових розслідувань" планували створити ще 2017 року, але реформу зупинив президент Петро Порошенко. Він хотів створити замість цього Національне бюро фінансової безпеки, але Рада цю ідею не підтримала.
- У 2019-му нова влада повернулася до ідеї створення фінансової поліції, і навіть прийняла в першому читанні закон про створення Бюро фінансових розслідувань, щоб через кілька місяців його відхилити. Після цього було прийнято рішення про створення Бюро економічної безпеки.
- У травні 2021 року на виконання закону Кабінет міністрів утворив БЕБ як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність координується урядом. Новий орган замінив податкову міліцію та забрав частину повноважень СБУ.
- У серпні 2021 року головою БЕБ було призначено Вадима Мельника, який раніше очолював Державну фіскальну службу (податкову міліцію). У квітні 2023 року Кабмін звільнив Мельника за власним бажанням.
- У лютому минулого року щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро. У квітні 2024 року Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ.