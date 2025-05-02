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Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу через угоду про надра зі США

Документ передбачає запровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду.

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу через угоду про надра зі США
Засідання уряду
Фото: пресслужба КМУ

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови».

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

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Перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк зазначив, що документ передбачає запровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду держбюджету України для подальшого спрямування до Американо-українського інвестиційного фонду відбудови.

Серед джерел доходу вказали:

  • 50% збору за спеціальні дозволи на користування надрами;
  • 50% коштів від продажу спецдозволів;
  • 50% доходів від реалізації частини продукції, що належить державі;
  • інші передбачені угодою доходи від експлуатації природних ресурсів.

Серед обмежень:

  • не включають доходи з ліцензій, виданих до набуття чинності угоди, якщо не йдеться про нову експлуатацію;
  • не враховують доходи від активів, які стосуються роялті чи репарацій від РФ.

При цьому кошти перераховують до інвестиційного фонду відбудови США – Україна. Цільове спрямування — проєкти відновлення інфраструктури, пов’язані з післявоєнною відбудовою.

  • Детальніше про підписання угоди між Україною і США та аналіз документа читайте в матеріалі LB.ua «Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?».
  • 1 травня Володимир Зеленський заявив, що підписаний документ направлять на розгляд парламенту і «ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань». 
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