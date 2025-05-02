Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу через угоду про надра зі США

Документ передбачає запровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови».

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк зазначив, що документ передбачає запровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду держбюджету України для подальшого спрямування до Американо-українського інвестиційного фонду відбудови.

Серед джерел доходу вказали:

50% збору за спеціальні дозволи на користування надрами;

50% коштів від продажу спецдозволів;

50% доходів від реалізації частини продукції, що належить державі;

інші передбачені угодою доходи від експлуатації природних ресурсів.

Серед обмежень:

не включають доходи з ліцензій, виданих до набуття чинності угоди, якщо не йдеться про нову експлуатацію;

не враховують доходи від активів, які стосуються роялті чи репарацій від РФ.

При цьому кошти перераховують до інвестиційного фонду відбудови США – Україна. Цільове спрямування — проєкти відновлення інфраструктури, пов’язані з післявоєнною відбудовою.