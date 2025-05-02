Прем'єр: дві додаткові угоди зі США ратифікації не потребуватимуть (доповнено)

Уряд сподівається, що підписаний цього тижня документ парламент проголосує якнайшвидше.

Денис Шмигаль під час години запитань до уряду

Голосувати за ратифікацію угоди між США та Україною про створення спільного інвестиційного фонду збираються наступного тижня. Наступного тижня переговорна команда повернеться зі США, після чого озвучать деталі двох угод, які потрібно підписати у доповнення цього договору, наводить слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду народний депутат Ярослав Железняк.

Ці угоди ратифікації не потребуватимуть. А за підписану 30 квітня угоду депутати повинні проголосувати.

"Ми просимо про ратифікацію чим скоріше. Будемо вдячні", – навів Железняк слова прем'єра.

Також прем'єр пояснив, що підписана цього тижня угода є безстроковою. Але через 10 років Україна та США можуть розподіляти прибутки і підняти питання зупинення договору.

Також він додав, що, за попередньою домовленістю, фонд буде зареєстрований у США. Але рахунок – в Україні.

Також Шмигаль повідомив, що інвестиційний фонд відбудови буде під рівноправним управлінням України і США, жодна сторона переваги не матиме.

Фонд наповнюватиметься 50 на 50. Від США це можуть бути як грошові внески, так і нова військова допомога.

Протягом перших десяти років прибутки Фонду не будуть виводити з України, а реінвестуватимуть в неї.

"В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України", – підкреслив він.

Верховна Рада вже отримала від уряду текст угоди задля її ратифікації.

Угода про надра