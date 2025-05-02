Прем'єр: дві додаткові угоди зі США ратифікації не потребуватимуть (доповнено)

Голосувати за ратифікацію угоди між США та Україною про створення спільного інвестиційного фонду збираються наступного тижня. Наступного тижня переговорна команда повернеться зі США, після чого озвучать деталі двох угод, які потрібно підписати у доповнення цього договору, наводить слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду народний депутат Ярослав Железняк.
Ці угоди ратифікації не потребуватимуть. А за підписану 30 квітня угоду депутати повинні проголосувати.
"Ми просимо про ратифікацію чим скоріше. Будемо вдячні", – навів Железняк слова прем'єра.
Також прем'єр пояснив, що підписана цього тижня угода є безстроковою. Але через 10 років Україна та США можуть розподіляти прибутки і підняти питання зупинення договору.
Також він додав, що, за попередньою домовленістю, фонд буде зареєстрований у США. Але рахунок – в Україні.
Також Шмигаль повідомив, що інвестиційний фонд відбудови буде під рівноправним управлінням України і США, жодна сторона переваги не матиме.
Фонд наповнюватиметься 50 на 50. Від США це можуть бути як грошові внески, так і нова військова допомога.
Протягом перших десяти років прибутки Фонду не будуть виводити з України, а реінвестуватимуть в неї.
"В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України", – підкреслив він.
Верховна Рада вже отримала від уряду текст угоди задля її ратифікації.
Угода про надра
- 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри створити спільний інвестиційний фонд.
- Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали.
- У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.
- Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.
- Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд. Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.
- Загалом же ідея доступу країн-партнерок до українських ресурсів була запропонована ще в президентському плані перемоги, презентованому торік. Але активна робота в цьому напрямку розпочалася після повернення до влади Дональда Трампа, який наполягав на тому, що Штати повинні отримати відшкодування за допомогу, передану Україні. Американський президент оперував числами, непідтвердженими ні Україною, ні даними аналітиків: він казав, що Штати допомогли на $300 млрд. Зрештою після тривалих переговорів Вашингтон відмовився від цього твердження і повідомив, що допомога становила понад 100 млрд.
- Для роботи над фінальною угодою Україна найняла юридичну компанію зі США, розповідав президент Володимир Зеленський.
- 30 квітня сторони провели фінальні узгодження, після чого підписали документ. Він потребує ратифікації Верховною Радою. Але і він ще неостаточний: Київ і Вашингтон повинні напрацювати дві додаткові угоди.