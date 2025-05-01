“Незграбний чортів ідіот”: у команді Трампа обурені підходом Віткоффа до переговорів з Росією та Іраном, – NYP

В адміністрації президента США вважають, що Віткофф легко приймає наративи Москви і, порушуючи дипломатичні норми, проводить переговори без групи радників та експертів із залученням російських перекладачів.

Спеціальний посланник президента Трампа на Близькому Сході, колишній адвокат з нерухомості та інвестор Стів Віткофф, залишив інсайдерів адміністрації президента США обуреними своїм підходом до переговорів з двома найбільшими супротивниками Америки, пише The New York Post.

Віткофф став фактичним особистим послом Трампа при Путіні. І проводить зустрічі самостійно, без команди радників та експертів. Він навіть іноді покладався на кремлівських перекладачів – що є порушенням усталеної дипломатичної процедури.

Під час останньої зустрічі Віткоффа з Путіним минулої п'ятниці, 25 квітня, уродженець Нью-Йорка привітав кремлівського тирана як старого друга – без жодних ознак звичайної групи радників, експертів та військових офіцерів, які зазвичай супроводжують американських чиновників під час переговорів.

Натомість Путін не був присутній на п'ятничній зустрічі сам – його супроводжували помічник Юрій Ушаков та голова суверенного фонду Москви Кирило Дмитрієв.

"Будь-хто, хто веде такі переговори з Путіним, виграв би від того, що мав би у своїй команді людей із досвідом роботи з Росією та брав би їх із собою на зустрічі з Кремлем", – сказав про крок Віткоффа Джон Гарді, директор програми Фонду захисту демократії.

Один із членів першої адміністрації Трампа був більш лаконічним.

"Хороший хлопець, але незграбний чортів ідіот", – сказав він про Віткоффа. "Він не повинен робити це сам".

"Як Віткофф розподіляє свій час між двома дуже вимогливими переговорами?" – запитав ізраїльський експерт з безпеки та науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки з Тель-Авіва Денні Цітрінович. "Я думаю, що він хороший хлопець, але іранське питання настільки складне, що я сподіваюся, що він залучить більше людей до команди". "Тому що наразі іранці можуть мати перевагу, враховуючи їхні величезні знання в переговорах".

"Якби Трамп нарешті серйозно поставився до посередництва у припиненні війни в Україні, він би призначив одну людину для переговорів з обома сторонами – човникову дипломатію – і бажано когось із певним досвідом у дипломатії", – написав колишній посол США в Росії Майкл Макфол у X у суботу. "Віткофф діє як листоноша для Путіна. Він ні про що не переговорює".

Ситуацію погіршує те, що Віткофф легко приймає наративи Москви.