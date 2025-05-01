“Незграбний чортів ідіот”: у команді Трампа обурені підходом Віткоффа до переговорів з Росією та Іраном, – NYP

Спеціальний посланник президента Трампа на Близькому Сході, колишній адвокат з нерухомості та інвестор Стів Віткофф, залишив інсайдерів адміністрації президента США обуреними своїм підходом до переговорів з двома найбільшими супротивниками Америки, пише The New York Post.
Віткофф став фактичним особистим послом Трампа при Путіні. І проводить зустрічі самостійно, без команди радників та експертів. Він навіть іноді покладався на кремлівських перекладачів – що є порушенням усталеної дипломатичної процедури.
Під час останньої зустрічі Віткоффа з Путіним минулої п'ятниці, 25 квітня, уродженець Нью-Йорка привітав кремлівського тирана як старого друга – без жодних ознак звичайної групи радників, експертів та військових офіцерів, які зазвичай супроводжують американських чиновників під час переговорів.
Натомість Путін не був присутній на п'ятничній зустрічі сам – його супроводжували помічник Юрій Ушаков та голова суверенного фонду Москви Кирило Дмитрієв.
"Будь-хто, хто веде такі переговори з Путіним, виграв би від того, що мав би у своїй команді людей із досвідом роботи з Росією та брав би їх із собою на зустрічі з Кремлем", – сказав про крок Віткоффа Джон Гарді, директор програми Фонду захисту демократії.
Один із членів першої адміністрації Трампа був більш лаконічним.
"Хороший хлопець, але незграбний чортів ідіот", – сказав він про Віткоффа. "Він не повинен робити це сам".
"Як Віткофф розподіляє свій час між двома дуже вимогливими переговорами?" – запитав ізраїльський експерт з безпеки та науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки з Тель-Авіва Денні Цітрінович. "Я думаю, що він хороший хлопець, але іранське питання настільки складне, що я сподіваюся, що він залучить більше людей до команди". "Тому що наразі іранці можуть мати перевагу, враховуючи їхні величезні знання в переговорах".
"Якби Трамп нарешті серйозно поставився до посередництва у припиненні війни в Україні, він би призначив одну людину для переговорів з обома сторонами – човникову дипломатію – і бажано когось із певним досвідом у дипломатії", – написав колишній посол США в Росії Майкл Макфол у X у суботу. "Віткофф діє як листоноша для Путіна. Він ні про що не переговорює".
Ситуацію погіршує те, що Віткофф легко приймає наративи Москви.