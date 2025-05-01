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9 травня в Україні очікують на візит міністрів закордонних справ ЄС

Глава українського МЗС обговорив із Каєю Каллас подробиці візиту. 

9 травня в Україні очікують на візит міністрів закордонних справ ЄС
Андрій Сибіга та Кая Каллас
Фото: Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас візит міністрів закордонних справ ЄС до України.

Про це він написав у соцмережі Х. 

"Обмінялися оновленою інформацією про підготовку до візиту міністрів закордонних справ ЄС до України 9 травня. Вдячний ЄС за його солідарність та непохитну підтримку", – йдеться у повідомленні. 

Також Сибіга повідомив колегу про підписання Угоди про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною. За його словами, це знаменує важливу віху в стратегічному партнерстві між Україною та США, спрямованому на зміцнення економіки та безпеки України.

"Ми обговорили нещодавні дипломатичні зусилля та наступні кроки для досягнення справедливого та міцного миру", – зазначив український міністр. 
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