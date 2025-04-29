Зеленський: Україна пропонує безпекову співпрацю у форматі Тримор'я

Президент України Володимир Зеленський виголосив промову на саміті країн Тримор'я і закликав до тіснішої безпекової співпраці.

"Чудово, що формат Тримор’я працює. І я вірю: з урахуванням усього, що відбувається навколо, у нас буде ще більше причин залишатися єдиними та співпрацювати", – сказав український президент під час виступу.

У промові він згадав про блекаут у Іспанії та Португалії та сказав, що сам факт того, що такий масштабний збій може статися, – це виклик, на який необхідно відповісти разом.

"Учора я говорив із Прем’єр-міністром Іспанії про ситуацію та можливу допомогу. Українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Війна навчила нас багатьох речей: не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а і як протистояти кібератакам та іншим загрозам", – сказав Зеленський і додав, що Україна має унікальні знання та досвід, і готові поділитися, особливо зараз, коли енергетика, імовірно, буде однією з перших цілей у регіоні.

"На жаль, Росія й досі поруч, і ми не бачимо жодних реальних змін у її поведінці. Отже, зміни мають відбутися з нашого боку – нам потрібна більша безпекова співпраця. Україна пропонує здійснювати її у форматі Тримор’я", – наголосив глава України.

Він зазначив, що співпраця потрібна у захисті енергетики, резервному живленні та спільній логістиці.

Енергетика. Президент запропонував захистити енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій.

"Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться", – зазначив Зеленський.

Резервне живлення. Тут Зеленський мав на увазі енергомережі, трубопроводи, системи зв’язку.

"Уся критична інфраструктура має будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації. Працюймо над цим", – сказав глава України.

Транспорт. За словами Зеленського, регіону потрібні кращі логістичні зв’язки. Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати країнам у разі кризи.

"Йдеться не лише про торгівлю – це питання безпеки наших людей. І всі ми повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря – на випадок, якщо щось станеться в регіоні. Нам потрібно вчитися на поведінці Росії та бути краще підготовленими", – зазначив український президент і сказав, що, щоб усе це справді стало реальністю, потрібен тривалий мир, якого можна досягнути, об'єднавшись.

Він подякував усім присутнім, хто підтримує Україну та її дипломатичні зусилля і закликав зберігати зберігати тиск на Росію. За словами Зеленського, кожен може зробити свій внесок, щоб допомогти Україні досягти повного й безумовного припинення вогню якнайшвидше – хоча б на 30 днів, і саме це може закласти основу для справжньої, дієвої дипломатії.

"Тож, будь ласка, залишайтеся з Україною. Ми щиро вдячні за вашу військову підтримку, і вона нам досі потрібна, бо Росія хоче затягнути цю війну. Ми також цінуємо кожну інвестицію в нашу оборонну промисловість і обіцяємо: те, що ми будуємо зараз, захищатиме не лише нас, а й тих, хто інвестує", – сказав Зеленський.

Президент також згадав про Білорусь. За його словами, цього літа Росія "готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями".

"Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", – наголосив він і зазначив, що до співпраці готові українські міністерства та інші установи і структури, зокрема розвідка, яка готова ділитися інформацією про загрози.