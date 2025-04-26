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Зеленський і Мелоні обговорили гарантії безпеки для України та продовження військової допомоги

Президент України наголосив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони.

Зеленський і Мелоні обговорили гарантії безпеки для України та продовження військової допомоги
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели зустріч у Римі, повідомляє Офіс президента України. 

Глава держави поінформував про наслідки масованого російського удару по Україні в ніч на 24 квітня. Тоді в Києві загинули 12 людей, іще 87 були поранені. 

Президент зазначив, що 46 днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню, і 46 днів Росія продовжує вбивати українців.

Зеленський розповів про конструктивні зустрічі української делегації з представниками США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Є спільна позиція про те, що безумовне припинення вогню має стати першим кроком на шляху до сталого миру в Україні.

Лідери також обговорили важливість посилення тиску на Росію та гарантії безпеки. Президент відзначив принципову та чітку позицію Джорджі Мелоні. Глава держави наголосив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони.

  • Також сьогодні у Ватикані Зеленський провів зустріч з Трампом. Президент України заявив, що це «дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів».
  • Згодом Трамп у своїй соцмережі припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни. Президент США припустив, що, можливо, з Путіним треба поводитися інакше – через “банківські операції” чи “вторинні санкції”.
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