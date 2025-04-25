Володимир Зеленський відвідає похорон Папи Римського Франциска, “якщо буде встигати”

Президент Володимир Зеленський розповів, чи відвідає він похорон Папи Римського Франциска у Ватикані у суботу, 26 квітня, передає Суспільне.
Володимир Зеленський повідомив, що “буде присутній, якщо буде встигати”. Сьогодні у президента України заплановані кілька військових засідань, зокрема щодо системи протиповітряної оборони.
Як він зауважив, важливо, аби Україна була присутня на церемонії через хороші відносини з Ватиканом і допомогу Ватикану щодо повернення українських дітей і обміну полонених, а також через особисті хороші відносини з Папою Римським Франциском.
Крім того, Україна хоче висловити слова співчуття і вдячності Ватикану і Італії, оскільки дуже поважає дружні і партнерські відносини з прем'єр-міністром Італії.
“Україна, якщо я не буду встигати, буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні”, - запевнив голова держави.
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Раніше повідомлялося, що у Римі очікують до пів мільйона паломників на прощання з Папою Франциском. В італійській столиці запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікування напливу паломників.
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В Офісі президента підтвердили намір Володимира Зеленського відвідати похорон Папи Римського Франциска.
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Цього тижня на брифінгу Зеленський сказав, що готовий і хотів би зустрітися з Трампом в Італії. Він заявив, що "ми завжди готові з партнерами зі Сполучених Штатів зустрічатися".
- Похорон Папи Франциска завтра на площі Святого Петра у Ватикані відвідає понад 50 світових лідерів.