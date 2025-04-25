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Володимир Зеленський відвідає похорон Папи Римського Франциска, “якщо буде встигати”

Похорон відвідають Олена Зеленська і глава МЗС.

Володимир Зеленський відвідає похорон Папи Римського Франциска, “якщо буде встигати”
Пресконференція президента Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський розповів, чи відвідає він похорон Папи Римського Франциска у Ватикані у суботу, 26 квітня, передає Суспільне.

Володимир Зеленський повідомив, що “буде присутній, якщо буде встигати”. Сьогодні у президента України заплановані кілька військових засідань, зокрема щодо системи протиповітряної оборони.

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Як він зауважив, важливо, аби Україна була присутня на церемонії через хороші відносини з Ватиканом і допомогу Ватикану щодо повернення українських дітей і обміну полонених, а також через особисті хороші відносини з Папою Римським Франциском. 

Крім того, Україна хоче висловити слова співчуття і вдячності Ватикану і Італії, оскільки дуже поважає дружні і партнерські відносини з прем'єр-міністром Італії.

“Україна, якщо я не буду встигати, буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні”, - запевнив голова держави.

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