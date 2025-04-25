Похорон Папи Франциска відвідає понад 50 світових лідерів: cписок

Список тих, хто відвідає церемонію:

Серед них президенти, прем'єр-міністри та монархи, зокрема президент США Дональд Трамп і український очільник Володимир Зеленський.

Похорон Папи Франциска завтра на площі Святого Петра у Ватикані відвідає понад 50 світових лідерів, пише Reuters .

Серед них президенти, прем'єр-міністри та монархи, зокрема президент США Дональд Трамп і український очільник Володимир Зеленський.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies