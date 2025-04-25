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Похорон Папи Франциска відвідає понад 50 світових лідерів: cписок

Серед них президенти, прем'єр-міністри та монархи, зокрема президент США Дональд Трамп і український очільник Володимир Зеленський.

Похорон Папи Франциска відвідає понад 50 світових лідерів: cписок
Фото: EPA/UPG

Похорон Папи Франциска завтра на площі Святого Петра у Ватикані відвідає понад 50 світових лідерів, пише Reuters.

Серед них президенти, прем'єр-міністри та монархи, зокрема президент США Дональд Трамп і український очільник Володимир Зеленський.

Список тих, хто відвідає церемонію:

  1. Аргентина ‒ президент Хав'єр Мілей;
  2. Австрія ‒ президент Александер Ван дер Беллен, канцлер Крістіан Штокер;
  3. Бангладеш ‒ головний радник (тимчасовий лідер) Мухаммад Юнус;
  4. Бельгія ‒ король Філіп і королева Матильда, прем'єр-міністр Барт де Вевер;
  5. Велика Британія ‒ принц Вільям і прем'єр-міністр Кір Стармер;
  6. Бразилія ‒ президент Луїс Інасіо Лула да Сілва та перша леді Розангела да Сілва;
  7. Хорватія ‒ президент Зоран Міланович;
  8. Кіпр ‒ президент Нікос Христодулідес;
  9. Чехія ‒ прем'єр-міністр Петр Фіала;
  10. Естонія ‒ президент Алар Каріс;
  11. Домініканська республіка ‒ президент Луїс Абінадер;
  12. Європейський союз ‒ голова Комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Ради Антоніу Кошту, голова Парламенту Роберта Мецола;
  13. Східний Тимор ‒ президент Жозе Рамуш-Орта;
  14. Еквадор ‒ президент Даніель Нобоа;
  15. Фінляндія ‒ президент Александер Стубб;
  16. Франція ‒ президент Еммануель Макрон;
  17. Німеччина ‒ президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та канцлер Олаф Шольц, що йде у відставку;
  18. Греція ‒ прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс;
  19. Гондурас ‒ президент Ксіомара Кастро;
  20. Угорщина ‒ президент Тамаш Шуйок;
  21. Італія ‒ президент Серджіо Маттарелла та прем'єр-міністр Джорджа Мелоні;
  22. Ірландія ‒ прем'єр-міністр Міхал Мартін;
  23. Латвія ‒ президент Едгарс Рінкевич;
  24. Литва ‒ президент Гітанас Науседа;
  25. Молдова ‒ президент Мая Санду; 
  26. Нідерланди ‒ прем'єр-міністр Дік Схооф;
  27. Нова Зелендія ‒ прем'єр-міністр Крістофер Лаксон;
  28. Норвегія ‒ кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт;
  29. Філіппіни ‒ президент Фердинанд Маркос-молодший;
  30. Польща ‒ президент Анджей Дуда;
  31. Португалія ‒ президент Марсело Ребелу де Соуза та прем'єр-міністр Луїш Монтенегро.
  32. Румунія ‒ тимчасовий президент Ілліє Болоян;
  33. Іспанія ‒ король Феліпе та королева Летиція;
  34. Швеція ‒ король Карл XVI Густав, королева Сільвія та прем'єр-міністр Ульф Крістерссон;
  35. Швейцарія ‒ президент Карін Келлер-Зуттер;
  36. Україна ‒ президент Володимир Зеленський і дружина Олена Зеленська;
  37. ООН ‒ генеральний секретар Антоніу Гутерріш;
  38. Сполучені Штати ‒ президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп.

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