Похорон Папи Франциска відвідає понад 50 світових лідерів: cписок

Похорон Папи Франциска завтра на площі Святого Петра у Ватикані відвідає понад 50 світових лідерів, пише Reuters.
Серед них президенти, прем'єр-міністри та монархи, зокрема президент США Дональд Трамп і український очільник Володимир Зеленський.
Список тих, хто відвідає церемонію:
- Аргентина ‒ президент Хав'єр Мілей;
- Австрія ‒ президент Александер Ван дер Беллен, канцлер Крістіан Штокер;
- Бангладеш ‒ головний радник (тимчасовий лідер) Мухаммад Юнус;
- Бельгія ‒ король Філіп і королева Матильда, прем'єр-міністр Барт де Вевер;
- Велика Британія ‒ принц Вільям і прем'єр-міністр Кір Стармер;
- Бразилія ‒ президент Луїс Інасіо Лула да Сілва та перша леді Розангела да Сілва;
- Хорватія ‒ президент Зоран Міланович;
- Кіпр ‒ президент Нікос Христодулідес;
- Чехія ‒ прем'єр-міністр Петр Фіала;
- Естонія ‒ президент Алар Каріс;
- Домініканська республіка ‒ президент Луїс Абінадер;
- Європейський союз ‒ голова Комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Ради Антоніу Кошту, голова Парламенту Роберта Мецола;
- Східний Тимор ‒ президент Жозе Рамуш-Орта;
- Еквадор ‒ президент Даніель Нобоа;
- Фінляндія ‒ президент Александер Стубб;
- Франція ‒ президент Еммануель Макрон;
- Німеччина ‒ президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та канцлер Олаф Шольц, що йде у відставку;
- Греція ‒ прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс;
- Гондурас ‒ президент Ксіомара Кастро;
- Угорщина ‒ президент Тамаш Шуйок;
- Італія ‒ президент Серджіо Маттарелла та прем'єр-міністр Джорджа Мелоні;
- Ірландія ‒ прем'єр-міністр Міхал Мартін;
- Латвія ‒ президент Едгарс Рінкевич;
- Литва ‒ президент Гітанас Науседа;
- Молдова ‒ президент Мая Санду;
- Нідерланди ‒ прем'єр-міністр Дік Схооф;
- Нова Зелендія ‒ прем'єр-міністр Крістофер Лаксон;
- Норвегія ‒ кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт;
- Філіппіни ‒ президент Фердинанд Маркос-молодший;
- Польща ‒ президент Анджей Дуда;
- Португалія ‒ президент Марсело Ребелу де Соуза та прем'єр-міністр Луїш Монтенегро.
- Румунія ‒ тимчасовий президент Ілліє Болоян;
- Іспанія ‒ король Феліпе та королева Летиція;
- Швеція ‒ король Карл XVI Густав, королева Сільвія та прем'єр-міністр Ульф Крістерссон;
- Швейцарія ‒ президент Карін Келлер-Зуттер;
- Україна ‒ президент Володимир Зеленський і дружина Олена Зеленська;
- ООН ‒ генеральний секретар Антоніу Гутерріш;
- Сполучені Штати ‒ президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп.
- Раніше повідомлялося, що у Римі очікують до пів мільйона паломників на прощання з Папою Франциском. В італійській столиці запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікування напливу паломників.
- В Офісі президента підтвердили намір Володимира Зеленського відвідати похорон Папи Римського Франциска.
- Цього тижня на брифінгу Зеленський сказав, що готовий і хотів би зустрітися з Трампом в Італії. Він заявив, що "ми завжди готові з партнерами зі Сполучених Штатів зустрічатися".