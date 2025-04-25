Астролога з TikTok заарештували за “передбачення” нового землетрусу в М'янмі

Джон Мое опублікував свій прогноз 9 квітня, лише через два тижні після того, як землетрус магнітудою 7,7 забрав життя 3500 людей.

Влада М'янми заарештувала астролога за те, що він спричинив паніку, передбачивши новий землетрус у вірусному відео в TikTok, пише BBC.

Джон Мое опублікував свій прогноз 9 квітня, лише через два тижні після того, як землетрус магнітудою 7,7 забрав життя 3500 людей та зруйнував багатовікові храми у південно-східноазійській країні.

У вівторок його заарештували за “неправдиві заяви з наміром викликати паніку в громадськості”, повідомило міністерство інформації М'янми.

Мое заявляв, що 21 квітня землетрус “вдарить по кожному місту М'янми”. У відео, яке набрало понад три мільйони переглядів, він закликав людей “брати з собою важливі речі та тікати від будівель під час землетрусу”.

Мешканка Янгона розповіла AFP, що багато її сусідів повірили в прогноз. Вони відмовилися залишатися вдома та розбили табір на вулиці в день, коли, за словами Джона Мое, мав статися землетрус.

Його нині неіснуючий обліковий запис TikTok, який мав понад 300 000 підписників, стверджує, що робить передбачення на основі астрології та хіромантії. Чоловіка заарештували під час рейду в його будинку в Сагайні, у центральній М'янмі.

Райони Мандалая та Сагайну особливо сильно постраждали від землетрусу 28 березня, що спонукало хунту М'янми звернутися з рідкісним проханням про іноземну допомогу.

Той землетрус відчувався приблизно за 1000 км у Бангкоку, де на будівельному майданчику обвалилася будівля, унаслідок чого загинули десятки людей.