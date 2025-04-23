Поблизу Стамбула стався землетрус магнітудою 6,2 бали

У Туреччині зафіксували серію підземних поштовхів. Усі вони відбулися поблизу Стамбула.

Про це пишуть Міністерство з ліквідації надзвичайних ситуацій Туреччини, ВВС та CNN.

За даними міністерства, після землетрусу магнітудою 6,2, який стався біля узбережжя Сіліврі в Мармуровому морі, афтершоки відбувалися один за одним.

Усі відповідні установи Туреччини перебувають у стані готовності, а дослідження на місцях тривають.

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir.



Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir.… — AFAD (@AFADBaskanlik) April 23, 2025

Міністр внутрішніх справ Туреччини заявив, що землетрус відчувався не лише в Стамбулі, а й у прилеглих провінціях.

Інформації про постраждалих поки немає.

ВВС пише, що перший поштовх магнітудою 3,9 бали відбувся у районі Сіліврі о 12:13 за місцевим часом.

Другий був магнітудою 6,2 і відбувся там же о 12:49. А третій поштовх магнітудою 4,4 стався в стамбульському районі Бююкчекмедже о 12:51 за місцевим часом.