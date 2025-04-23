Поблизу Стамбула стався землетрус магнітудою 6,2 бали

У Туреччині зафіксували серію підземних поштовхів. Усі вони відбулися поблизу Стамбула.
Про це пишуть Міністерство з ліквідації надзвичайних ситуацій Туреччини, ВВС та CNN.
За даними міністерства, після землетрусу магнітудою 6,2, який стався біля узбережжя Сіліврі в Мармуровому морі, афтершоки відбувалися один за одним.
Усі відповідні установи Туреччини перебувають у стані готовності, а дослідження на місцях тривають.
Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir.— AFAD (@AFADBaskanlik) April 23, 2025
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir.…
Міністр внутрішніх справ Туреччини заявив, що землетрус відчувався не лише в Стамбулі, а й у прилеглих провінціях.
Інформації про постраждалих поки немає.
ВВС пише, що перший поштовх магнітудою 3,9 бали відбувся у районі Сіліврі о 12:13 за місцевим часом.
Другий був магнітудою 6,2 і відбувся там же о 12:49. А третій поштовх магнітудою 4,4 стався в стамбульському районі Бююкчекмедже о 12:51 за місцевим часом.
- У 2023 році у Туреччині та Сирії сталися одні із найбільших землетрусів. Кількість жертв одного із них перевищила 46 тисяч людей.
- Потужні землетруси, які тоді вразили центральну Туреччину та північно-західну Сирію стали за оцінками ВООЗ “найгіршим стихійним лихом у Європейському регіоні за століття”.