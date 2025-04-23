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Поблизу Стамбула стався землетрус магнітудою 6,2 бали

Зафіксували три підземні поштовхи.

Поблизу Стамбула стався землетрус магнітудою 6,2 бали
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Туреччині зафіксували серію підземних поштовхів. Усі вони відбулися поблизу Стамбула.

Про це пишуть Міністерство з ліквідації надзвичайних ситуацій Туреччини, ВВС та CNN.

За даними міністерства, після землетрусу магнітудою 6,2, який стався біля узбережжя Сіліврі в Мармуровому морі, афтершоки відбувалися один за одним.

Усі відповідні установи Туреччини перебувають у стані готовності, а дослідження на місцях тривають.

Міністр внутрішніх справ Туреччини заявив, що землетрус відчувався не лише в Стамбулі, а й у прилеглих провінціях.

 Інформації про постраждалих поки немає. 

ВВС пише, що перший поштовх магнітудою 3,9 бали відбувся у районі Сіліврі о 12:13 за місцевим часом.

Другий був магнітудою 6,2 і відбувся там же о 12:49. А третій поштовх магнітудою 4,4 стався в стамбульському районі Бююкчекмедже о 12:51 за місцевим часом. 

  • У 2023 році у Туреччині та Сирії сталися одні із найбільших землетрусів. Кількість жертв одного із них перевищила 46 тисяч людей.
  • Потужні землетруси, які тоді вразили центральну Туреччину та північно-західну Сирію стали за оцінками ВООЗ “найгіршим стихійним лихом у Європейському регіоні за століття”.
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