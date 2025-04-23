WP: У США звільнили координатора, який займався воєнними злочинами РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила координатора, який займався воєнними злочинами РФ.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

Зазначається, що посаду створили згідно із затвердженими раніше законодавчими актами. Авторами документів є конгресмен Джейсоном Кроу (штат Колорадо) і ексконгресмен Майкл Волц (республіканець із Флориди). Волц зараз є радником президента Дональда Трампа з національної безпеки.

За словами трьох чинних і колишніх посадовців, також розпустили міжвідомчу робочу групу, очолювану цим координатором.

Кроу сказав виданню, що посада координатора покликана притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним проти українського народу.

"Ця посада була заснована Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна дати можливість тому, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов'язки, як того вимагає закон", – додав він.

Кроу наголосив, що якщо Трамп і директорка Національної розвідки Тулсі Габбард хочуть досягти міцного миру, то "вони мають бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним в Україні".

"Ми з Майком Волцем з перших днів російського вторгнення в Україну були приголомшені воєнними злочинами та звірствами, які були скоєні, – від викрадення десятків тисяч українських дітей і розміщення їх у виховних таборах до конкретних нападів на цивільну інфраструктуру як акт війни", – сказав Кроу.

Він сказав, що розвідувальне співтовариство зібрало багато інформації про російські звірства та імовірні воєнні злочини, але не має центрального сховища, "щоб упакувати її, як для нашого власного використання, так і для міжнародних кримінальних судів", щоб використовувати в судовому переслідуванні.

Закон, за яким створили посаду координатора, прийняли у грудні 2022 року. Приблизно в той же час Конгрес ухвалив ще один документ, який дозволяв уряду США ділитися інформацією про військові злочини з Міжнародним кримінальним судом. Але Пентагон оправся зусиллям, побоюючись прецеденту, який міг би піддати американський персонал судовому переслідуванню.

Оскільки адміністрація Байдена зволікала, то, засловами Кроу, у середині 2023 року він написав листа, щоб підштовхнути адміністрацію до дій. Цього листа підписали представники обох партій.

Того літа інформація почала надходити, але згодом потік зупинився після того, як МКС видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. За словами колишніх чиновників, наприкінці грудня обмін відновився.

Інформація надходила до МКС та інших міжнародних органів через Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту, яке було створене в 1990-х роках для консультування державного секретаря з питань воєнних злочинів і геноциду.

Минулого року офіс надав 1,8 мільйона доларів на підтримку роботи групи прокурорів у Міжнародному центрі з переслідування злочинів агресії проти України в Гаазі, включаючи роботу спеціального прокурора США, який допоміг створити базу даних доказів. Адміністрація Трампа вивела Сполучені Штати з цього органу, який був створений у 2023 році для надання повноважень і координації кримінального переслідування в різних країнах.

Згідно із даними з LinkedIn, до березня координатором був Джонатан Вайт. Згідно зі його сторінкою, він працював у Державному департаменті та Раді національної безпеки до того, як обійняти цю посаду. На спроби додзвонитися він не реагував.

На думку експертів, ці дії сигналізують союзникам і противникам про те, що Сполучені Штати перестали бути "глобальним рупором верховенства права".