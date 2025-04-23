Bloomberg: експорт нафти з Росії зріс вперше за чотири тижні

Потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 20 квітня відновилися до 3,21 мільйона барелів на день.

Експорт нафти з Росії зріс вперше за чотири тижні, а потоки з ключових портів піднялися до багатотижневих максимумів, пише Bloomberg.

Потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 20 квітня відновилися до 3,21 мільйона барелів на день, відшкодувавши приблизно чверть втрат, які спостерігалися за попередні три тижні. Потоки залишаються приблизно на рівні 240 000 барелів на день, або на 7%, нижче нещодавнього піку, який спостерігався місяць тому.

Збільшення відбулося завдяки збільшенню поставок із ключових портів ‒ Козьміно на Тихому океані та Приморська на Балтійському морі. Кількість танкерів, що перевозили нафту ESPO з Козьміно, була найбільшою за п’ять тижнів, а відправлення з Приморська – найбільше за три тижні.

Раніше посадовці США дали зрозуміти, що “втрачають терпіння через темпи миротворчості в Україні”, що викликало побоювання, що адміністрація відмовиться від санкцій, зокрема спрямованих проти російського експорту нафти.

Білий дім дав зрозуміти, що його влаштовують майже всі вимоги Росії щодо України. До них належать визнання територій, які вона захопила в України з 2014 року, пом'якшення санкцій, зупинення постачання зброї до Києва та блокування шляху країни до членства в НАТО.

Президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо заявили, що адміністрація готова відмовитися від своїх зусиль від посередництва у встановленні миру, якщо прогресу не буде досягнуто швидко. Посадовці США мають зустрітися з представниками України та Європи, щоб обговорити пропозиції американців щодо припинення війни.

США вже скоротили застосування санкцій. У лютому Трамп закрив оперативну KleptoCapture ‒ групу, сформовану невдовзі після вторгнення Москви до сусідньої країни в 2022 році для реалізації обмежень щодо Росії.