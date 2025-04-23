«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
​Taurus для України
​Taurus для України
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
ГоловнаСвіт

Bloomberg: експорт нафти з Росії зріс вперше за чотири тижні

Потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 20 квітня відновилися до 3,21 мільйона барелів на день.

Bloomberg: експорт нафти з Росії зріс вперше за чотири тижні
Фото: EPA/UPG

Експорт нафти з Росії зріс вперше за чотири тижні, а потоки з ключових портів піднялися до багатотижневих максимумів, пише Bloomberg.

Потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 20 квітня відновилися до 3,21 мільйона барелів на день, відшкодувавши приблизно чверть втрат, які спостерігалися за попередні три тижні. Потоки залишаються приблизно на рівні 240 000 барелів на день, або на 7%, нижче нещодавнього піку, який спостерігався місяць тому.

Збільшення відбулося завдяки збільшенню поставок із ключових портів ‒ Козьміно на Тихому океані та Приморська на Балтійському морі. Кількість танкерів, що перевозили нафту ESPO з Козьміно, була найбільшою за п’ять тижнів, а відправлення з Приморська – найбільше за три тижні.

Раніше посадовці США дали зрозуміти, що “втрачають терпіння через темпи миротворчості в Україні”, що викликало побоювання, що адміністрація відмовиться від санкцій, зокрема спрямованих проти російського експорту нафти.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Білий дім дав зрозуміти, що його влаштовують майже всі вимоги Росії щодо України. До них належать визнання територій, які вона захопила в України з 2014 року, пом'якшення санкцій, зупинення постачання зброї до Києва та блокування шляху країни до членства в НАТО.

Президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо заявили, що адміністрація готова відмовитися від своїх зусиль від посередництва у встановленні миру, якщо прогресу не буде досягнуто швидко. Посадовці США мають зустрітися з представниками України та Європи, щоб обговорити пропозиції американців щодо припинення війни.

США вже скоротили застосування санкцій. У лютому Трамп закрив оперативну KleptoCapture ‒ групу, сформовану невдовзі після вторгнення Москви до сусідньої країни в 2022 році для реалізації обмежень щодо Росії.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies