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США запровадили обмежувальні заходи проти іранського бізнесмена за обхід нафтових санкцій

Його мережа брала участь у транспортуванні сотень мільйонів доларів іранського скрапленого нафтового газу (LPG) та сирої нафти на зовнішні ринки.

США запровадили обмежувальні заходи проти іранського бізнесмена за обхід нафтових санкцій
санкції

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти іранця Сеєда Асадуллаха Емамджомеха та його мережі, які брали участь у транспортуванні сотень мільйонів доларів іранського скрапленого нафтового газу (LPG) та сирої нафти на зовнішні ринки.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що мережа Емамджомеха намагалась експортувати тисячі партій LPG, зокрема, й із території США, щоб обійти санкції та забезпечити фінансування ядерної програми Ірану, його озброєння, а також підтримку терористичних угруповань, зокрема «Хезболли», хуситів та «ХАМАС».

До схеми входили компанії в Ірані та ОАЕ, а також судно TINOS I, яке у 2024 році намагалося завантажити вантаж біля узбережжя Г'юстона (Техас), проте безуспішно. Однією з головних компаній, що експортували газ до Пакистану, була Caspian Petrochemical FZE. До жовтня 2024 року Емамджомех володів також Pearl Petrochemical FZE, яку передав своєму синові Мейсаму — громадянину Ірану та Великої Британії, який керує також компанією Worldwide LPG Limited у Лондоні.

Окрім того, Емамджомех контролює щонайменше дев’ять компаній у газовій галузі Ірану, зокрема одну, яка, за даними США, має монополію на постачання LPG від Національної газової компанії.

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