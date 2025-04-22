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Ціна золота вперше в історії перевищила 3500 доларів за унцію

Золото зростає на тлі політичної невизначеності й занепокоєння монетарною політикою США.

Ціна золота вперше в історії перевищила 3500 доларів за унцію
Фото: uprom.info

У вівторок, 22 квітня, ціни на золото ненадовго піднялися вище 3500 доларів за унцію до історичного максимуму після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, викликавши обурення інвесторів і підвищивши попит на безпечний актив, передає Reuters. 

Спотове золото подорожчало на 1,5% до 3474,41 долара за унцію до 07:43 за Гринвічем після того, як раніше подорожчало до 3500,05 долара. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 1,8% до 3485,10 доларів.

«Оскільки політична невизначеність і занепокоєння монетарною політикою зберігаються, золото, ймовірно, залишатиметься добре підтриманим. Ключові рівні технічної підтримки зараз оцінюються на рівні 3450 і 3400 доларів, тоді як наступна психологічна ціль зростання – 3600 доларів за унцію», – сказав Александр Цумпфе, трейдер дорогоцінних металів у німецькій Heraeus Metals.

Дедалі гучніші нападки Трампа на Пауелла за те, що він не знижує процентні ставки, призвели до того, що індекси акцій Уолл-стріт у понеділок впали приблизно на 2,4%, а курс долара досяг трирічного мінімуму. Слабша валюта США робить злитки в доларах дешевшими для покупців за кордоном.

Ціни на золото, яке традиційно розглядається як надійний актив на тлі економічної та геополітичної невизначеності, цього року зросли майже на третину.

Трейдери будуть дивитися на виступи кількох офіційних осіб ФРС пізніше цього тижня, сподіваючись на розуміння майбутньої монетарної політики на тлі занепокоєння щодо незалежності центрального банку.

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