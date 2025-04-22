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Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня

Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом.

Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня
Перед початком конклаву кардинали моляться у соборі Святого Петра
Фото: EPA/UPG

Ватикан щойно оголосив, що похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу, 26 квітня.

Про це повідомляє BBC.

Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (09:00 BST). 

Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс. 

Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.

Про те, як і серед кого обиратимуть нового Папу та чи справді ним може стати кардинал українського походження – читайте на lb.ua

А більше про Папу Римського Франциска – в матеріалі "Папа з-за краю світу". 

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