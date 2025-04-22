Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня

Ватикан щойно оголосив, що похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу, 26 квітня.
Про це повідомляє BBC.
Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (09:00 BST).
Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс.
Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.
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