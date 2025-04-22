Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня

Перед початком конклаву кардинали моляться у соборі Святого Петра

Ватикан щойно оголосив, що похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу, 26 квітня.

Про це повідомляє BBC.

Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (09:00 BST).

Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс.

Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.

Про те, як і серед кого обиратимуть нового Папу та чи справді ним може стати кардинал українського походження – читайте на lb.ua.

А більше про Папу Римського Франциска – в матеріалі "Папа з-за краю світу".