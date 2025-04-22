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Міністерка внутрішньої безпеки США стала жертвою крадіїв

Чиновницю обікрали під час візиту до ресторану.

Міністерка внутрішньої безпеки США стала жертвою крадіїв
Крісті Ноем
Фото: EPA/UPG

Під час великоднього святкування в одному з ресторанів Вашингтона у міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем вкрали особисті речі.

Як пише USA Today, посадовиця перебувала в компанії усієї своєї родини, включно з дітьми та онуками, які спеціально приїхали до столиці країни на свято.

Зловмисники поцупили в чиновниці сумочку, в якій були її гаманець, косметичка та міні-аптечка. Ноем заявила про втрату 3 тисяч доларів готівкою, незаповнених чеків, паспорта, ключів, водійського посвідчення та картки-перепуски державного зразка.

Секретна служба США розпочала перевірку з метою відстеження слідів несанкціонованог використання фінансових інструментів, які належали Ноем.

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