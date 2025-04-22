Трамп відвідає похорон Папи Франциска

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує відвідати похорон Папи Франциска, передає Reuters.

“Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі”, - написав Дональд Трамп.

З лютого Франциск лікував легеневі хвороби. 14 лютого його госпіталізували, а 18 – діагностували двобічну пневмонію. 28 лютого у Понтифіка виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.

У Ватикані припускали, що Понтифік міг висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.

3 березня Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.

У березні Понтифік уперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікувався від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.

Він провів у лікарні 38 днів.

6 квітня Папа Франциск уперше з’явився на публіці після тривалої хвороби.

21 квітня стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Папа Франциск залишив у заповіті лише розпорядження про свій похорон.