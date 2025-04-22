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Трамп відвідає похорон Папи Франциска

Дональд Трамп відвідає похорон понтифіка разом зі своєю дружиною.

Трамп відвідає похорон Папи Франциска
Дональд і Меланія Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує відвідати похорон Папи Франциска, передає Reuters.

“Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі”, - написав Дональд Трамп.

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Хвороба Папи

  • З лютого Франциск лікував легеневі хвороби. 14 лютого його госпіталізували, а 18 – діагностували двобічну пневмонію. 28 лютого у Понтифіка виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.

  • У Ватикані припускали, що Понтифік міг висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.

  • 3 березня Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.

  • У березні Понтифік уперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікувався від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.

  • Він провів у лікарні 38 днів. 

  • 6 квітня Папа Франциск уперше з’явився на публіці після тривалої хвороби.

  • 21 квітня стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

  • Папа Франциск залишив у заповіті лише розпорядження про свій похорон.

  • Папа Римський заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії.

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