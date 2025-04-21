Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска

Папа Франциск, який помер сьогодні, 21 квітня, залишив у заповіті лише розпорядження про свій похорон.
Про це повідомляє Vatican News.
“Своє життя, священниче та єпископське служіння я завжди ввіряв Матері нашого Господа, Пресвятій Марії. Тому прошу, щоб мої тлінні останки спочивали в очікуванні дня воскресіння в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії”, - йдеться у заповіті.
Понтифік нагадав, що молився у цій святині на початку і в кінці кожної Апостольської подорожі.
“Прошу приготувати мені гробницю в ніші бічного нефа між Павловою каплицею (каплицею Спасіння римського люду) та каплицею Сфорци вищезгаданої Папської базиліки, як зазначено в додатку, що долучається”, - написав Франциск.
Він уточнив, що гробниця повинна бути в землі, проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: “Franciscus”.
У документі уточнюється, що витрати на підготовку до поховання Папи будуть покриті за рахунок доброчинної пожертви, яку він розпорядився передати Папській базиліці Пресвятої Діви Марії.
Заповіт було складено у Домі святої Марти 29 червня 2022 року
Хвороба Папи
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З лютого Франциск лікував легеневі хвороби. 14 лютого його госпіталізували, а 18 – діагностували двобічну пневмонію. 28 лютого у Понтифіка виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.
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