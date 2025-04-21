Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска

Папа Римський заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії.

Папа Франциск, який помер сьогодні, 21 квітня, залишив у заповіті лише розпорядження про свій похорон.

Про це повідомляє Vatican News.

“Своє життя, священниче та єпископське служіння я завжди ввіряв Матері нашого Господа, Пресвятій Марії. Тому прошу, щоб мої тлінні останки спочивали в очікуванні дня воскресіння в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії”, - йдеться у заповіті.

Понтифік нагадав, що молився у цій святині на початку і в кінці кожної Апостольської подорожі.

“Прошу приготувати мені гробницю в ніші бічного нефа між Павловою каплицею (каплицею Спасіння римського люду) та каплицею Сфорци вищезгаданої Папської базиліки, як зазначено в додатку, що долучається”, - написав Франциск.

Він уточнив, що гробниця повинна бути в землі, проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: “Franciscus”.

У документі уточнюється, що витрати на підготовку до поховання Папи будуть покриті за рахунок доброчинної пожертви, яку він розпорядився передати Папській базиліці Пресвятої Діви Марії.

Заповіт було складено у Домі святої Марти 29 червня 2022 року

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