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Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска

Папа Римський заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії.

Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
Фото: Vatican News

Папа Франциск, який помер сьогодні, 21 квітня, залишив у заповіті лише розпорядження про свій похорон.

Про це повідомляє Vatican News.

“Своє життя, священниче та єпископське служіння я завжди ввіряв Матері нашого Господа, Пресвятій Марії. Тому прошу, щоб мої тлінні останки спочивали в очікуванні дня воскресіння в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії”, - йдеться у заповіті.

Понтифік нагадав, що молився у цій святині на початку і в кінці кожної Апостольської подорожі.

“Прошу приготувати мені гробницю в ніші бічного нефа між Павловою каплицею (каплицею Спасіння римського люду) та каплицею Сфорци вищезгаданої Папської базиліки, як зазначено в додатку, що долучається”, - написав Франциск.

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Він уточнив, що гробниця повинна бути в землі, проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: “Franciscus”.

У документі уточнюється, що витрати на підготовку до поховання Папи будуть покриті за рахунок доброчинної пожертви, яку він розпорядився передати Папській базиліці Пресвятої Діви Марії.

Заповіт було складено у Домі святої Марти 29 червня 2022 року

Хвороба Папи

  • З лютого Франциск лікував легеневі хвороби. 14 лютого його госпіталізували, а 18 – діагностували двобічну пневмонію. 28 лютого у Понтифіка виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.

  • У Ватикані припускали, що Понтифік міг висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.

  • 3 березня Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.

  • У березні Понтифік уперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікувався від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.

  • Він провів у лікарні 38 днів. 

  • 6 квітня Папа Франциск уперше з’явився на публіці після тривалої хвороби.

  • 21 квітня стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

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