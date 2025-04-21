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Росіяни атакували 16 громад Сумщини

Внаслідок одного з ударів загинула цивільна людина.

Росіяни атакували 16 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Станом на 21:00 21 квітня російських обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Чупахівська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 189 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 410 вибухів. 

Зокрема, по Есманьській громаді ворог бив мінометами, артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, пошкоджено приватний житловий будинок.

Зноб-Новгородську громаду росіяни атакували дронами, знищено приватний житловий будинок.

У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА пошкоджено приватний житловий будинок.

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По Краснопільській громаді армія РФ вдарила КАБами, артилерією, мінометами та дронами, а по Миропільській - з артилерії, мінометів, РСЗВ та КАБами.

Шалигинську, Новослобідську та Великописарівську громади обстріляли з мінометів та дронів, а Ямпільську - з артилерії та дроном.

Також дронами окупанти били по Свеській, Середино-Будській, Глухівській та Білопільській громадам, а по Юнаківській - з артилерії, мінометів, КАБом та дронами.

Чупахівську громаду російські військові атакували мінометами, а Путивльську - артилерією.

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