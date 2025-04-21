На пункті пропуску із Польщею обмежать рух транспорту на виїзд з України

З 22 квітня на пункті пропуску "Шегині" у Львівські області через ремонтно-реконструкційні роботи буде обмежено виїзд з України для легкових авто.
Про це інформують у Держприкордонслужбі.
"З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ППр "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг", — ідеться у повідомленні.
У ДПСУ радять водіям заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.
Ремонтні роботи на ПП "Шегині" триватимуть орієнтовно до 10 травня.
- З 13 березня до 10 травня 2025 року пункт пропуску "Шегині" працює у сповільненому режимі на вантажному напрямку через реконструкцію пункту пропуску оформлення вантажів.