На пункті пропуску із Польщею обмежать рух транспорту на виїзд з України

З 22 квітня на пункті пропуску "Шегині" у Львівські області через ремонтно-реконструкційні роботи буде обмежено виїзд з України для легкових авто.

Про це інформують у Держприкордонслужбі.

"З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ППр "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг", — ідеться у повідомленні.

У ДПСУ радять водіям заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.

Ремонтні роботи на ПП "Шегині" триватимуть орієнтовно до 10 травня.