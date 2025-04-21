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Минулого тижня прикордонники знищили 4 танки та 17 гармат росіян

Також за цей час прикордонники знищили 4 маломірні плавзасоби російської армії.

Минулого тижня прикордонники знищили 4 танки та 17 гармат росіян
Українські прикордонники на фронті
Фото: ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 4 танки, 17 гармат та 16 одиниць артилерії російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 14 по 20 квітня українські прикордонники знищили:

  • танки – 4 

  • гармати – 17

  • артилерія - 16

  • бойові броньовані машини – 7

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 48

  • склади БК та ПММ – 20

  • транспортні засоби та інженерна техніка - 183

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 135

  • позиції та укриття ворога – 464

  • БпЛА тактичного рівня – 251

  • маломірні плавзасоби - 4

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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