Минулого тижня прикордонники знищили 4 танки та 17 гармат росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 4 танки, 17 гармат та 16 одиниць артилерії російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 14 по 20 квітня українські прикордонники знищили:
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танки – 4
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гармати – 17
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артилерія - 16
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бойові броньовані машини – 7
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 48
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склади БК та ПММ – 20
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транспортні засоби та інженерна техніка - 183
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 135
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позиції та укриття ворога – 464
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БпЛА тактичного рівня – 251
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маломірні плавзасоби - 4