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Андрющенко: від березня в тимчасово окупованому Маріуполі з’явились дві нові військові бази

Можна констатувати перетворення Маріуполя в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм для вантажів, техніки та живої сили.

Андрющенко: від березня в тимчасово окупованому Маріуполі з’явились дві нові військові бази
Від березня в тимчасово окупованому Маріуполі з’явились дві нові військові бази
Фото: Петро Андрющенко

Протягом березня-квітня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області з’явилось дві нові військові бази.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Перша база з’явилась на території Кальміуського району в північно-західної частині, а друга, логістична, в Лівобережному районі в районі ЖМР Східний. 

“Найбільший інтерес в цьому складає друга база. Поперше тому, що її організація - результат необхідності розширення вже наявної бази неподалік. Яка використовується здебільше для стоянки паливозаправників та вантажівок з БК на перегоні в Запорізьку область (або звідти). Нова база носить інше призначення. Вона здебільше для стоянки живої сили та техніки. Зокрема тут підвищені заходи маскування”, - написав Андрющенко

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Він уточнив, що можна констатувати послідовне перетворення Маріуполя в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм не лише для вантажів, але техніки та живої сили. В ньому створюють розгалужену сітку стоянок, ремонтних баз та пунктів постійного та тимчасового розташування живих сили. 

На думку Андрющенка, найближчим часом можна буде констатувати військове використання як залізничних станцій Маріуполь-сортувальна, Маріуполь-головний та Маріуполь-порт, так і самого Маріупольського порту.

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