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Ватикан повідомив причину смерті Папи Франциска

Понтифік помер сьогодні, 21 квітня.

Ватикан повідомив причину смерті Папи Франциска
Монахиня тримає фотографію Папи Франциска та вервицю
Фото: EPA/UPG

Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Про це повідомляє Vatican News.

Директор Дирекції охорони здоров'я та гігієни професор Андреа Арканджелі засвідчив у свідоцтві про смерть понтифіка, що Папа Франциск страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.

 

Смерть Папи Римського була констатована за допомогою електрокардіоанатомічного запису.

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Хвороба Папи

  • З лютого Франциск лікував легеневі хвороби. 14 лютого його госпіталізували, а 18 – діагностували двобічну пневмонію. 28 лютого у Понтифіка виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.

  • У Ватикані припускали, що Понтифік міг висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.

  • 3 березня Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.

  • У березні Понтифік уперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікувався від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.

  • Він провів у лікарні 38 днів. 

  • 6 квітня Папа Франциск уперше з’явився на публіці після тривалої хвороби.

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