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Росіяни вдарили по Харківщині, загинула людина

Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Росіяни вдарили по Харківщині, загинула людина
Наслядки російського обстрілу Харківщини 21 квітня 2025 року
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 21 квітня, російська окупаційна армія завдала ударів по Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“21 квітня близько 19:20 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Влучання — по приватному житловому сектору: 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району FPV-дрон росіян поцілив у 24-річного чоловіка. Він їхав на скутері та загинув на місці.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

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