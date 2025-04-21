Росіяни вдарили по Харківщині, загинула людина

Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Сьогодні, 21 квітня, російська окупаційна армія завдала ударів по Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“21 квітня близько 19:20 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Влучання — по приватному житловому сектору: 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, у с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району FPV-дрон росіян поцілив у 24-річного чоловіка. Він їхав на скутері та загинув на місці.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).