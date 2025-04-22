Пентагон спростував "Сигналгейт" за участі голови міністерства

Речник міністерства оборони США Шон Парнелл заявив, що повідомлення низки американських та світових ЗМІ про оприлюднення головою Пентагону Пітом Геґсетом таємної військової інформації у месенджері Signal не відповідає дійсності.

Згідно з офіційною позицією відомства, закиди міністру стосовно нібито обговорення ударів по єменським хуситам у чаті, учасниками якого були його дружина, брат та адвокат, створені на основі свідчень людей, яких було нещодавно звільнено з Пентагону. Парнелл стверджує, що вони "мають мотиви саботувати діяльність Геґсета та загалом політику президента Дональда Трампа".

Речник назвав The New York Times та інші медіа, які поширили інформацію про другий епізод "Сигналгейту" "фейковими новинами, які повторюють одне за одним усіляке сміття".

Незадовго до появи коментаря Пентагону у ЗМІ з'явилася інформація, що через витік даних у месенджері адміністрація Дональда Трампа шукає нову людину на посаду міністра оборони.