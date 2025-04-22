Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Папа з-за краю світу
Папа з-за краю світу
​Taurus для України
​Taurus для України
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСвіт

Пентагон спростував "Сигналгейт" за участі голови міністерства

Піт Геґсет не розкривав таємні військові дані власним родичам.

Пентагон спростував "Сигналгейт" за участі голови міністерства
Піт Геґсет
Фото: EPA/UPG

Речник міністерства оборони США Шон Парнелл заявив, що повідомлення низки американських та світових ЗМІ про оприлюднення головою Пентагону Пітом Геґсетом таємної військової інформації у месенджері Signal не відповідає дійсності.

Згідно з офіційною позицією відомства, закиди міністру стосовно нібито обговорення ударів по єменським хуситам у чаті, учасниками якого були його дружина, брат та адвокат, створені на основі свідчень людей, яких було нещодавно звільнено з Пентагону. Парнелл стверджує, що вони "мають мотиви саботувати діяльність Геґсета та загалом політику президента Дональда Трампа".

Речник назвав The New York Times та інші медіа, які поширили інформацію про другий епізод "Сигналгейту" "фейковими новинами, які повторюють одне за одним усіляке сміття". 

Незадовго до появи коментаря Пентагону у ЗМІ з'явилася інформація, що через витік даних у месенджері адміністрація Дональда Трампа шукає нову людину на посаду міністра оборони. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies