Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Папа з-за краю світу
Папа з-за краю світу
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
​Taurus для України
​Taurus для України
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСвіт

Рейтинг схвалення Трампа впав до мінімального значення з моменту повернення до Білого дому

Наразі цей показник складає 42% проти 47% після інавгурації.

Рейтинг схвалення Трампа впав до мінімального значення з моменту повернення до Білого дому
Фото: EPA/UPG

Рейтинг громадського схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім, оскільки американці виявили ознаки настороженості щодо його спроб розширити свою владу, показало опитування Reuters/Ipsos.

Близько 42% респондентів шестиденного опитування схвалювали роботу Трампа на посаді президента, порівняно з 43% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному трьома тижнями раніше, і з 47% протягом кількох годин після його інавгурації 20 січня.

Початок терміну президентства Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки виконавчих указів, що розширюють його вплив як на урядові департаменти, так і на приватні установи, такі як університети та юридичні фірми.

Хоча рейтинг схвалення Трампа залишається вищим, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника-демократа, результати опитування свідчать, що багатьом американцям неприємно, що він намагається покарати університети, які він вважає надто ліберальними, і поставити себе головою правління Центру Кеннеді, великої театральної та культурної установи у Вашингтоні.

Близько 83% із 4306 респондентів заявили, що президент США повинен виконувати рішення федерального суду, навіть якщо він цього не хоче. Посадовцям адміністрації Трампа можуть висунути кримінальні звинувачення у неповазі за порушення наказу федерального судді про припинення депортації ймовірних членів венесуельської банди, які не мали можливості оскаржити судові рішення.

57% – у тому числі одна третина республіканців – не погоджуються з твердженням, що «це нормально, якщо президент США припиняє фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як університетом керують».

Трамп, який стверджував, що університети не в змозі боротися з антисемітизмом в кампусі, заморозив величезні суми федеральних грошей, виділених для університетів США, включаючи понад 2 мільярди доларів лише для Гарвардського університету.

Подібна частка респондентів – 66% – заявили, що не вважають, що президент повинен контролювати головні культурні установи, такі як національні музеї та театри. Минулого місяця Трамп наказав Смітсонівському інституту, величезному музею та дослідницькому комплексу, який є головним виставковим простором для історії та культури США, усунути «неналежну» ідеологію.

З низки питань, від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права, опитування Reuters/Ipsos показало, що американці, які не схвалюють роботу Трампа, перевищують кількість тих, хто схвалює щодо кожного питання в опитуванні. Щодо імміграції, його найбільшої підтримки, 45% респондентів схвалюють роботу Трампа, але 46% не схвалюють.

Похибка опитування становила близько 2 відсоткових пунктів.

Близько 59% респондентів, у тому числі третина республіканців, заявили, що Америка втрачає довіру на світовій арені.

Три чверті респондентів сказали, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін – це шлях, яким Трамп заявив, що він хотів би піти, хоча Конституція США забороняє йому це робити. Більшість республіканців – 53% – заявили, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies