Рейтинг схвалення Трампа впав до мінімального значення з моменту повернення до Білого дому

Рейтинг громадського схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім, оскільки американці виявили ознаки настороженості щодо його спроб розширити свою владу, показало опитування Reuters/Ipsos.

Близько 42% респондентів шестиденного опитування схвалювали роботу Трампа на посаді президента, порівняно з 43% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному трьома тижнями раніше, і з 47% протягом кількох годин після його інавгурації 20 січня.

Початок терміну президентства Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки виконавчих указів, що розширюють його вплив як на урядові департаменти, так і на приватні установи, такі як університети та юридичні фірми.

Хоча рейтинг схвалення Трампа залишається вищим, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника-демократа, результати опитування свідчать, що багатьом американцям неприємно, що він намагається покарати університети, які він вважає надто ліберальними, і поставити себе головою правління Центру Кеннеді, великої театральної та культурної установи у Вашингтоні.

Близько 83% із 4306 респондентів заявили, що президент США повинен виконувати рішення федерального суду, навіть якщо він цього не хоче. Посадовцям адміністрації Трампа можуть висунути кримінальні звинувачення у неповазі за порушення наказу федерального судді про припинення депортації ймовірних членів венесуельської банди, які не мали можливості оскаржити судові рішення.

57% – у тому числі одна третина республіканців – не погоджуються з твердженням, що «це нормально, якщо президент США припиняє фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як університетом керують».

Трамп, який стверджував, що університети не в змозі боротися з антисемітизмом в кампусі, заморозив величезні суми федеральних грошей, виділених для університетів США, включаючи понад 2 мільярди доларів лише для Гарвардського університету.

Подібна частка респондентів – 66% – заявили, що не вважають, що президент повинен контролювати головні культурні установи, такі як національні музеї та театри. Минулого місяця Трамп наказав Смітсонівському інституту, величезному музею та дослідницькому комплексу, який є головним виставковим простором для історії та культури США, усунути «неналежну» ідеологію.

З низки питань, від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права, опитування Reuters/Ipsos показало, що американці, які не схвалюють роботу Трампа, перевищують кількість тих, хто схвалює щодо кожного питання в опитуванні. Щодо імміграції, його найбільшої підтримки, 45% респондентів схвалюють роботу Трампа, але 46% не схвалюють.

Похибка опитування становила близько 2 відсоткових пунктів.

Близько 59% респондентів, у тому числі третина республіканців, заявили, що Америка втрачає довіру на світовій арені.

Три чверті респондентів сказали, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін – це шлях, яким Трамп заявив, що він хотів би піти, хоча Конституція США забороняє йому це робити. Більшість республіканців – 53% – заявили, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін.