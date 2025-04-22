Фондові ринки США впали після того, як Трамп назвав “невдахою” голову Федеральної резервної системи

Усі три основні індекси впали більш ніж на 2%.

Американські фондові біржі зазнали значних втрат у понеділок, 21 квітня, оскільки президент США Дональд Трамп посилив свої атаки на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, що спонукало інвесторів хвилюватися про незалежність цього органу, пише Reuters.

Усі три основні індекси впали більш ніж на 2%.

У понеділок Трамп посилив свою критику на адресу Пауела, заявивши, що економіка США почне гальмувати, «якщо тільки містер Занадто Пізно, головний невдаха, НЕГАЙНО не знизить процентні ставки», написав він у Truth Social.

«Країни, які мають незалежний центральний банк, розвиваються швидше, мають нижчу інфляцію; вони мають кращі економічні результати для своїх громадян», – сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital Management у Сент-Луїсі. «І намагання політиків вплинути на ФРС – це справді погана ідея, і це дуже лякає ринок».

Видання зазначає, що китайсько-американський торговельний розрив поглибився після того, як Пекін застеріг інші країни від укладення угод зі Сполученими Штатами за рахунок Китаю, додавши масла в спіралеподібну тарифну війну між двома найбільшими економіками світу.

Промисловий індекс Dow Jones (.DJI) впав на 971,82 пункту, або 2,48%, до 38 170,41.

S&P 500 (.SPX) втратив 124,50 пункту, або 2,36%, до 5158,20.

Nasdaq Composite (.IXIC) втратив 415,55 пункту, або 2,55%, до 15 870,90.

Один з лідерів у сфері штучного інтелекту Nvidia (NVDA.O) впав на 4,5% після того, як стало відомо, що Huawei Technologies планує розпочати масові поставки вдосконаленого чіпа AI клієнтам у Китаї вже наступного місяця.

Акції Tesla впали на 5,8% після того, як стало відомо, що запуск виробництва її урізаної версії Model Y було відкладено.