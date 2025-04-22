Трамп пояснив депортації без суду браком часу

Республіканець порахував, скільки б тривали розгляди усіх справ.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на рішення Верховного суду, відповідно до якого уряд має тимчасово припинити депортацію мігрантів - здебільшого венесуельців - за прискореною процедурою.

Як пише Deutsche Welle, господар Білого дому у власній соцмережі Truth Social взявся захищати своє бачення застосування закону 1798 року, що дозволяє президенту висилати з країни іноземців за умови загрози національній безпеці.

Трамп переконаний, що депортації без належного судового розгляду виправдані тим, що влада просто не може дати кожному мігранту час на доведення свого права на перебування в країні. Республіканець поскаржився, що "це б тривало 200 років, без перебільшення".