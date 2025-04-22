Королева Норвегії потрапила до лікарні

Королівський двір Норвегії повідомив про госпіталізацію дружини глави держави Гаральда V королеви Соні. Її Величність поскаржилася на проблеми з диханням.

Як пише Reuters, 87-річну королеву відвезли до лікарні авіатранспортом просто з резиденції у Сіккільсдалені, де монарша родина перебувала на час святкування Великодня.

У січні цього року Соня вже потребувала допомоги медиків через захворювання серця. У ході оперативного втручання їй, як і королю за кілька місяців до того, було введено кардіостимулятор.

Гаральд V та Соня правляють Норвегією з 17 січня 1991 року.