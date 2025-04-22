Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Папа з-за краю світу
Папа з-за краю світу
​Taurus для України
​Taurus для України
ГоловнаСвіт

Королева Норвегії потрапила до лікарні

Дружині голови держави нині 87 років.

Королева Норвегії потрапила до лікарні
Королева Норвегії Соня
Фото: EPA/UPG

Королівський двір Норвегії повідомив про госпіталізацію дружини глави держави Гаральда V королеви Соні. Її Величність поскаржилася на проблеми з диханням.

Як пише Reuters, 87-річну королеву відвезли до лікарні авіатранспортом просто з резиденції у Сіккільсдалені, де монарша родина перебувала на час святкування Великодня.

У січні цього року Соня вже потребувала допомоги медиків через захворювання серця. У ході оперативного втручання їй, як і королю за кілька місяців до того, було введено кардіостимулятор.

Гаральд V та Соня правляють Норвегією з 17 січня 1991 року. 

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies