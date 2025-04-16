Трамп готовий давати гроші та квитки на літак нелегальним мігрантам, які вирішать «самодепортуватися»

Президент Дональд Трамп заявив, що хоче дати гроші та квиток на літак будь-якому іммігранту, який перебуває в країні нелегально і який вирішить «самодепортуватись», повідомляє AP.

Трамп, який обіцяв здійснити масову депортацію нелегальних мігрантів, сказав у інтерв’ю Fox Noticias, що його адміністрація зараз зосереджена на тому, щоб вивести «вбивць» із країни. Але для інших, хто перебуває в США нелегально, за його словами, він збирається запровадити «програму самодепортації».

Трамп розповів трохи подробиць про план, включаючи терміни, але сказав, що США забезпечать іммігрантів авіаквитками та стипендією.

"Ми дамо їм фінансову допомогу. Ми дамо їм трохи грошей і квиток на літак, а потім ми будемо працювати з ними – якщо вони хороші – якщо ми хочемо, щоб вони повернулися, ми будемо працювати з ними, щоб повернути їх якомога швидше", – сказав Трамп.

Президент США хоче, щоб робітники, які перебувають у США нелегально, виїжджали та поверталися з законним дозволом.

«Ми організуємо самодепортацію, і ми зробимо це комфортним для людей», – сказав він. «І ми будемо працювати з цими людьми, щоб легально повернутися в нашу країну».