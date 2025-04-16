​Мальдіви не пускатимуть в країну мандрівників із ізраїльськими паспортами

Мальдіви змінили своє імміграційне законодавство. Згідно зі змінами, країна заборонає людям із ізраїльськими паспортами в’їзд. Таким чином держава висловила протест проти війни у Газі.
Про це пише АР.
Поправку прийняли у парламенті у понеділок. А вже увівторок її схвалив президент Мохамед Муїззу.
Імміграційна служба Мальдів уточнила, що громадяни Ізраїлю, які мають другий паспорт, зможуть в'їхати в країну.
Це рішення Кабмін прийняв майже рік тому, але офіційно уряд його затвердив лише цього тижня.
"Ратифікація відображає тверду позицію уряду у відповідь на триваючі звірства та триваючі акти геноциду, вчинені Ізраїлем проти палестинського народу", – йдеться в заяві.
Згідно з останньою доступною імміграційною статистикою, 59 осіб з ізраїльськими паспортами в’їхали на Мальдіви в лютому.
- Мальдіви – це крихітна держава-архіпелаг на південь від Індії.