​Мальдіви не пускатимуть в країну мандрівників із ізраїльськими паспортами

Але громадяни Ізраїлю, які мають другий паспорт, зможуть в'їхати в країну.

Мальдіви змінили своє імміграційне законодавство. Згідно зі змінами, країна заборонає людям із ізраїльськими паспортами в’їзд. Таким чином держава висловила протест проти війни у Газі.

Про це пише АР.

Поправку прийняли у парламенті у понеділок. А вже увівторок її схвалив президент Мохамед Муїззу.

Імміграційна служба Мальдів уточнила, що громадяни Ізраїлю, які мають другий паспорт, зможуть в'їхати в країну.

Це рішення Кабмін прийняв майже рік тому, але офіційно уряд його затвердив лише цього тижня.

"Ратифікація відображає тверду позицію уряду у відповідь на триваючі звірства та триваючі акти геноциду, вчинені Ізраїлем проти палестинського народу", – йдеться в заяві.

Згідно з останньою доступною імміграційною статистикою, 59 осіб з ізраїльськими паспортами в’їхали на Мальдіви в лютому.