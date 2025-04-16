Оприлюднено звіт про розслідування смертей актора Джина Гекмана і піаністки Бетсі Аракави

На території проживання подружжя виявили гнізда щурів і мертвих гризунів. Аракава померла від хантавірусу, а Гекмен приблизно через тиждень від хвороби серця.

Влада оприлюднила низку записів, пов’язаних зі смертю актора Джина Гекмана та його дружини, піаністки Бетсі Аракави, пишуть Euronews.

Серед них є довгий звіт про розслідування, у якому детально описано деякі з останніх електронних листів, телефонних дзвінків та пошукових запитів Аракави в Інтернеті, які вказують на те, що вона шукала інформацію про грипоподібні симптоми та методи дихання.

Аракава померла у лютому від хантавірусного легеневого синдрому (HPS) – рідкісної хвороби, що передається гризунами. Вважається, що Гекман помер приблизно через тиждень від хвороби серця з ускладненнями хвороби Альцгеймера.

Частково муміфіковані останки 95-річного Гекмана та 65-річної Аракави знайшли в їхньому будинку в Санта-Фе 26 лютого, коли працівники технічного обслуговування та охоронці з’явилися в будинку та сповістили поліцію.

Згідно зі звітом, перевірка комп’ютера Аракави показала, що вона активно досліджувала захворювання, пов’язані з COVID-19, і грипоподібні симптоми в період з 8 по 12 лютого. Пошуки включали запитання про те, чи може COVID-19 викликати запаморочення чи кровотечу з носа.

Вона також згадала в електронному листі своєму масажисту, що Гекмен прокинувся 11 лютого з симптомами грипу чи застуди, але тест на COVID-19 був негативним, і їй доведеться перенести свій прийом на наступний день “через велику обережність”.

18 лютого кардіостимулятор Гекмана показав аномальний серцевий ритм – у день, коли він, ймовірно, помер.

Екологічна оцінка власності Гекмена, проведена співробітниками охорони здоров'я штату, виявила фекалії гризунів у кількох надвірних спорудах, а також живопастки на території. На території були виявлені гнізда щурів та мертві гризуни, але жодних доказів активності гризунів усередині будинку не було.

Департамент охорони здоров'я Нью-Мексико заявив, що хантавіруси поширюються через слину, послід і сечу інфікованих гризунів. HPS часто передається повітрям, коли люди підмітають сараї або чистять шафи, де жили миші, або через їжу, забруднену мишачим послідом. Він не передається від людини до людини.