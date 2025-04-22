У Берліні торік зафіксували зростання кількості нападів на біженців і шукачів притулку

Торік у Берліні значно зросла кількість нападів на біженців на шукачів притулку, повідомляє The Guardian із посиланням на офіційні дані. Злочини відбувалися на тлі зростання ультраправого криміналу та посилення німецької антиміграційної політики.
У відповідь на запит двох депутатів Зеленої партії влада повідомила, що у 2023 у Берліні зафіксували 77 нападів і вісім випадків навмисного пошкодження будинків біженців і шукачів притулку. Унаслідок нападів 34 людини потребували медичної допомоги в лікарнях.
Це, зокрема, 16 жінок, 14 чоловіків, двоє дівчат і двоє хлопчиків, чий вік не вказали.
37 підозрюваних у прямих нападах на людей індентифікували, 11 залишаються для поліції невідомими.
"Ми вимагаємо прозорого плану захисту для біженців, помітної присутності поліції у місцях проживання, які перебувають під загрозою, комплексної запобіжної роботи і, насамперед, політики, яка зрозуміло визначає насильство правих і рішуче з ним бореться", – прокоментував один з депутатів, який подав запит, Джіян Омар.
У офіційних центрах Берліна зареєстровані понад 35 000 біженців, ще 10 000 налічують екстрені притулки. Більшість цих людей прибули з В'єтнаму, Молдови, Афганістану, Туреччини й Сирії. За перші два місяці прибула 1761 людина. Українці, які звільнені від вимог стосовно отримання притулку в Німеччині, також продовжували прибувати в перші два місяці року, але в меншій кількості – 1722 людини. У січні та лютому 2024 року в Берліні знайшли притулок 2611 громадян України, які тікали від російського вторгнення.
- Злочини на етнічному й расовому ґрунті періодично трапляться в європейських країнах, і Німеччина не є винятком. Йдеться не лише про напади місцевих мешканців на тих, хто приїхав з інших країн, а й навпаки. Торік у грудні в Магдебурзі чоловік в'їхав на авто у відвідувачів ярмарку. Зловмисником виявився лікар із Саудівської Аравії, який отримав політичний притулок. Жертвами стали 5 людей, поранення отримали понад 200.
- Загалом сутички між мігрантами і місцевими в Німеччині виникають протягом багатьох років. У Кельні фіксували масові напади іноземців на жінок.
- Також важливо, що до Німеччини прибувають не лише легальні біженці, а й мігранти, які не пройшли законної процедури.