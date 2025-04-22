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Макрон розглядає можливість провести восени дострокові парламентські вибори у Франції

Наразі переговори мають лише консультаційний характер.

Макрон розглядає можливість провести восени дострокові парламентські вибори у Франції
Еммануель Макрон
Фото: скриншот відео

Президент Франції Еммануель Макрон вивчає варіант розпуску парламенту та проведення дострокових виборів уже цієї осені, передає Bloomberg.

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Лідер Франції останніми тижнями проводив консультації з наближеними політичними діячами. Наразі обговорення мають суто консультаційний характер, остаточного рішення ще немає. Чергові парламентські вибори у Франції заплановані не раніше 2029 року.

Один із варіантів — поєднати дострокові парламентські вибори з муніципальними у 2026 році. Проте, як зазначає одне з джерел видання, ця ідея наразі не має підтримки в оточенні президента.

У грудні минулого року Макрон заявив партійним лідерам, що не планує дострокові вибори до завершення свого президентського мандату у 2027 році. 

Імовірний розпуск парламенту може вплинути на політичну стабільність у країні. Від грудня ситуація дещо стабілізувалась після призначення Франсуа Байру прем’єр-міністром. До того парламент залишався без більшості, що спричинило тривалу політичну кризу.

Дострокові вибори також можуть посилити позиції ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, яка наразі має найбільше місць у парламенті. Її союзники, зокрема Джордан Барделла, набирають популярності: за останніми опитуваннями, Барделла вважається фаворитом на президентських виборах 2027 року.

  • Цьогоріч у березні очільницю ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен і вісьмох євродепутатів визнали винними у розтраті державних грошей.
  • Опісля Паризький апеляційний суд зробив заяву щодо можливого терміну ухвалення рішення у справі - суд вважає, що зможе зробити це до літа 2026 року.
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