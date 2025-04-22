Ексведучий Fox News Стів Хілтон заявив, що балотується у губернатори Каліфорнії

Колишній ведучий Fox News Стів Хілтон оголосив, що балотуватиметься на посаду губернатора Каліфорнії.
Про це пише видання Politico.
Хілтон, який також був радником британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона, давно розглядав можливість балотуватися і нещодавно випустив книгу, в якій критикує те, що він вважає "недоліками демократичного керівництва" Каліфорнії, і пропонує політичні рішення.
Хілтон є другим "видатним" республіканцем, який бере участь у виборах 2026 року, але його шанси поки невисокі, бо виборці Каліфорнії не обирали республіканця на посаду в усьому штаті після переобрання Арнольда Шварценеггера в 2006 році. Ще одним кандидатом є шериф округу Ріверсайд Чед Бьянко.
Діючий губернатор, демократ Гевін Ньюсом не може переобиратися через обмеження терміну повноважень.
Хілтон уже подав необхідні для балотування документи і має запланований публічний захід у Хантінгтон-Біч — консервативному місті округу Орандж.
У своєму презентаційному відео республіканець згадав колишню віце-президентку Камалу Гарріс, яка теж розглядає можливість балотуватися на пост губернатора і сказав, що "настав час покінчити з роками провалів демократів".
Хілтон був прихильником президента Дональда Трампа та у своєму передвиборчому відео висловив "глибоке захоплення" експрем'єркою Великобританії Маргарет Тетчер.
Хто такий Стів Хілтон
- Батьки Хілтона емігрували з Угорщини до Британії, попросивши там притулку.
- Перш ніж вивчати філософію, політику та економіку в Новому коледжі в Оксфорді, він отримав стипендію в Шпитальній школі Христа в Горшемі в Сассексі.
- Після закінчення навчання Хілтон працював у центральному офісі Консервативної партії, де познайомився з Девідом Кемероном і Рейчел Ветстоун, яка стали його дружиною, а згодом старшим віце-президентом з питань політики та комунікацій Uber.
- З 2010 по 2012 рік він обіймав посаду директора зі стратегії британського прем’єр-міністра Девіда Кемерона.
- До Каліфорнії переїхав у 2012 році, а в 2021 отримав громадянство Штатів.
- До 2023 року вів програму "Наступна революція" на Fox News, де залишився співавтором.
- Хілтон є співзасновником і колишнім генеральним директором Crowdpac.com, технологічної стартап-компанії Кремнієвої долини.
- Рік він читав лекції як запрошений науковий співробітник в Гуверівському інституті Стенфордського університету , був науковим співробітником Стенфордського інституту міжнародних досліджень Фрімена Споглі та викладав у Стенфордському інституті дизайну Хассо Платнера.
- У листопаді 2016 року, виступивши на Fox News, він оголосив про свою підтримку Дональду Трампу на президентських виборах.