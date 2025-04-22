Ексведучий Fox News Стів Хілтон заявив, що балотується у губернатори Каліфорнії

Хілтон є республіканцем і змагатиметься за пост у 2026 році.

Колишній ведучий Fox News Стів Хілтон оголосив, що балотуватиметься на посаду губернатора Каліфорнії.

Про це пише видання Politico.

Хілтон, який також був радником британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона, давно розглядав можливість балотуватися і нещодавно випустив книгу, в якій критикує те, що він вважає "недоліками демократичного керівництва" Каліфорнії, і пропонує політичні рішення.

Хілтон є другим "видатним" республіканцем, який бере участь у виборах 2026 року, але його шанси поки невисокі, бо виборці Каліфорнії не обирали республіканця на посаду в усьому штаті після переобрання Арнольда Шварценеггера в 2006 році. Ще одним кандидатом є шериф округу Ріверсайд Чед Бьянко.

Діючий губернатор, демократ Гевін Ньюсом не може переобиратися через обмеження терміну повноважень.

Хілтон уже подав необхідні для балотування документи і має запланований публічний захід у Хантінгтон-Біч — консервативному місті округу Орандж.

У своєму презентаційному відео республіканець згадав колишню віце-президентку Камалу Гарріс, яка теж розглядає можливість балотуватися на пост губернатора і сказав, що "настав час покінчити з роками провалів демократів".

Хілтон був прихильником президента Дональда Трампа та у своєму передвиборчому відео висловив "глибоке захоплення" експрем'єркою Великобританії Маргарет Тетчер.

Хто такий Стів Хілтон