Зеленський і перша леді планують візит на похорон Папи Римського (оновлено)

В Офісі президента підтвердили цей намір.

В Офісі президента підтвердили намір Володимира Зеленського відвідати похорон Папи Римського Франциска, який відбудеться 26 квітня. Про це журналістам повідомив радник українського президента Дмитро Литвин. Володимир Зеленський візьме участь у церемонії разом з першою леді Оленою Зеленською.

Спершу про намір візиту на похорон Франциска повідомили українські медіа. За даними джерел Суспільного, у президента очікували на дату поховання, аби підготувати візит.

Сьогодні Ватикан оголосив, що прощання відбудеться 26 квітня.

Раніше про план попрощатися з понтифіком, який очолював католицьку церкву з 2013 року, повідомила низка світових лідерів.

Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс.

Сьогодні усі кардинали Римо-католицької церкви, які перебувають в Римі, повинні зібратися для обговорення подальших дій, в першу чергу – похорону Франциска. Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.

Про те, як і серед кого обиратимуть нового Папу та чи справді ним може стати кардинал українського походження – читайте на lb.ua.

А більше про Папу Римського Франциска – в матеріалі "Папа з-за краю світу".