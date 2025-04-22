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Зеленський і перша леді планують візит на похорон Папи Римського (оновлено)

В Офісі президента підтвердили цей намір. 

Зеленський і перша леді планують візит на похорон Папи Римського (оновлено)
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
Фото: Vatican News

В Офісі президента підтвердили намір Володимира Зеленського відвідати похорон Папи Римського Франциска, який відбудеться 26 квітня. Про це журналістам повідомив радник українського президента Дмитро Литвин. Володимир Зеленський візьме участь у церемонії разом з першою леді Оленою Зеленською. 

Спершу про намір візиту на похорон Франциска повідомили українські медіа. За даними джерел Суспільного, у президента очікували на дату поховання, аби підготувати візит. 

Сьогодні Ватикан оголосив, що прощання відбудеться 26 квітня. 

Раніше про план попрощатися з понтифіком, який очолював католицьку церкву з 2013 року, повідомила низка світових лідерів.

Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс. 

Сьогодні усі кардинали Римо-католицької церкви, які перебувають в Римі, повинні зібратися для обговорення подальших дій, в першу чергу – похорону Франциска. Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.

Про те, як і серед кого обиратимуть нового Папу та чи справді ним може стати кардинал українського походження – читайте на lb.ua

А більше про Папу Римського Франциска – в матеріалі "Папа з-за краю світу". 

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