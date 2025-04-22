Головне за ніч та ранок вівторка, 22 квітня: наслідки атаки дронів на Одесу та Київщину, 165 боєзіткнень

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 165 боєзіткнень, 61 з них - на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління і шість артилерійських систем противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1130 окупантів. Росія вже втратила в Україні 943060 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі внаслідок вечірньої ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. Через обстріл у декількох місцях здійнялися пожежі.

Постраждали троє людей, медики надали їм допомогу.

За оновленими даними, в Одесі пошкоджено три школи. Дві з них нині працюватимуть у дистанційному режимі.

Над гасінням пожеж працювали 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки, розповіли рятувальники. До допомоги долучилися добровольці, пожежний підрозділ НГУ та підрозділ Одеської міської ради.

На Київщині у Бучанському районі пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражі.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 2 отримали поранення.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну 54-ма ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами інших типів. Райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Із 8:00 почалась нова хвиля російської атаки. Групи ударних БпЛА заходили із півночі через Сумщину.

Ватикан оголосив, що похорон Папи Римського Франциска відбудеться в суботу, 26 квітня.

Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (09:00 BST).

Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс.

Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.

Про те, як і серед кого обиратимуть нового Папу та чи справді ним може стати кардинал українського походження – читайте на lb.ua.

А більше про Папу Римського Франциска – в матеріалі "Папа з-за краю світу".

Агенція Bloomberg дізналася склад переговорної групи від Сполучених Штатів Америки, яка у середу візьме участь в анонсованій Президентом України Володимиром Зеленським зустрічі щодо припинення вогню в Україні.

За інформацією журналістів, очолить делегацію державний секретар Марко Рубіо, до якого доєднаються двоє спеціальних посланців президента США - з питань України та Росії Кіт Келлог та з ситуації на Близькому Сході Стів Віткофф. Американські чиновники у закритому форматі обговорюватимуть шляхи завершення війни зі своїми колегами з України, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Зустріч у Лондоні має стати продовженням переговорів, що відбулися минулого тижня у Парижі. Тоді, за інформацією ЗМІ, США висловилися за "замороження" бойових дій на нинішній лінії фронту та відмову від обговорення вступу України в НАТО. Також Вашингтон буцімто згоден послабити санкції проти Росії та ледь не визнати за Кремлем право на Крим.

За даними таблоїда New York Post, план американського президента Дональда Трампа стосовно закінчення війни в Україні допускає розміщення європейських сил в якості гарантій безпеки. Анонімний високопоставлений американський посадовець описав цю місію як "сили стійкості".

Він сказав, що "найважчою частиною є те, як ці сили безпеки виглядатимуть". Посадовець пояснив, що сили стійкості є частиною безпекових гарантій, яких хоче Україна, і які, "ми сподіваємося, вона отримає".

Також обговорюють окрему миротворчу місію, яка повинна слідкувати за припинення вогню. Ця місія може включати українську, російську і третю сторону, яка не повинна бути країною НАТО, а її метою буде слідкування за лінією фронту.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!