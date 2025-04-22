​Росіяни вночі та вранці завдали 57 ударів по Сумщині, постраждала людина

Уночі та зранку росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 114 вибухів.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів), FPV-дронами (4 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (28 вибухів) та скинули ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), пуски КАБів (20 вибухів), атаку БпЛА (1 вибух), FPV-дрона (1 вибух). Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, сталося загорання житлового будинку, пошкоджено нежитлову будівлю.

Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Есманьська громада: росіяни вдарили з артилерії (13 вибухів), мінометів (5 вибухів).Миропільська громада: зафіксовано пуски КАБів (6 вибухів).

Білопільська громада: здійснено пуски КАБів (2 вибухи). Внаслідок обстрілу травмовано 1 цивільну особу, пошкоджено приватні домоволодіння.

Ворожбянська громада: були пуски КАБів (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння.

Новослобідська громада: здійснено пуски КАБів (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

У ДСНС також повідомили, що під час розвідки в Білопільській громаді рятувальники раптом почули скавучання: серед уламків перебував наляканий песик. Рятувальники обережно витягли тварину з-під завалів та передали її господарці.

Як повідомлялося, станом на 21:00 21 квітня росіяни атакували 16 громад Сумщини.