Головне за понеділок, 21 квітня: понад 120 боєзіткнень, обстріли Сумщини, підготовка до перемовин у Лондоні

Бойові дії на Донеччині, 121 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1153-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 квітня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Покровському напрямку відбулось майже пів сотні боєзіткнень.

Також активні бойові дії точились на Лиманському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 квітня – в новині.

У понеділок, 21 квітня, близько 09:20 російська армія з мінометів обстріляла цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.

Унаслідок обстрілу на власному подвір’ї 66-річний чоловік отримав несумісні із життям поранення.

Двоє людей загинули через російський обстріл Купʼянщини.

Куп'янський район Харківщини перебуває під постійними обстрілами російської армії.

Від початку запуску реформи військово-лікарської комісії у Резерв+ згенерували вже близько 100 тисяч електронних направлень, повідомила в інтерв’ю LB.ua заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

“⁠Щодо електронного кабінету — з 1 квітня в системі вже працюють близько 1 000 військово-лікарських комісій по всій країні”, — пояснила заступниця міністра.

Таким чином, за її словами, тепер результат ВЛК автоматично надсилається в реєстр Оберіг, а оператору ТЦК не доводиться вносити всі дані власноруч.

Більше інформації – в новині та в інтерв’ю.

Президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, що провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Уже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", — наголошує Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність партнерам, які допомагають і наголосив, що першим кроком до миру має бути безумовне припинення вогню. "Цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни".

Американська дипломатка Бріджит Брінк оприлюднила відео з підсумками трирічної роботи на посаді посла США в Україні.

За словами пані посла США, робота в Україні була честю всього її життя.

Бріджит Брінк нагадала, що впродовж повномасштабного російського вторгнення США надавали Україні військову та гуманітарну допомогу. Крім того, Сполучені Штати допомагали Україні з

"Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. Але робота ще не закінчена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир", – запевнила Брінк.

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