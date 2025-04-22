На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждало 7 людей, одна загинула

Окупанти гатили по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.

Росіяни в понеділок обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало 7 людей та одна загинула.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Висунці, Гаврилівка, Зеленівка, Зимівник, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Комишани, Микільське, Молодіжне, Монастирське, Новокаїри, Новорайськ, Новотягинка, Олександрівка, Одрадокам’янка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Софіївка, Таврійське, Томарине, Токарівка, Широка Балка, Шляхове, Червоний Маяк та місто Херсон.

Також ворог здійснив ракетний удар по Бериславському району.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та господарську споруду.