Росіян вночі атакували Київщину безпілотниками, є пошкодження в Бучанському районі

У Бучанському районі пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражі.

Уночі Росія атакувала Київщину безпілотниками. В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення.

Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа наразі ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу.

Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

У поліції також додали, що вибуховою хвилею пошкоджено приміщення заміського комплексу та фундамент недобудованої будівлі.