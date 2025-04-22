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63 ОМБр шукає перукарів, тату-майстрів і масажистів

В першу чергу ці вакансії для ветеранів війни з бойовим досвідом.

63 ОМБр шукає перукарів, тату-майстрів і масажистів
Ілюстративне фото
Фото: 63 ОМБр

63 ОМБр шукає фахівців з побутового обслуговування особового складу – перукарів, тату-майстрів і масажистів.

Про це повідомила пресслужба 63 ОМБр.

“В першу чергу ці вакансії – для ветеранів війни з бойовим досвідом, а також для кандидатів, які мають обмеження по стану здоров’я і придатні для військової служби лише в тилових підрозділах”. - йдеться у повідомленні. 

Крім того важливий досвід роботи у відповідній сфері.

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У 63 ОМБр запевнили, що гарантують забезпечення професійним обладнанням та робочим місцем, гідну заробітну плату та щорічну відпустку (дві частини по 15 діб).

Також минулого року у 63 ОМБр відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції.

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