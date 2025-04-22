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Росіяни обстріляли Одесу дронами. Є поранені, пошкоджені цивільні об'єкти (оновлено)

Через атаку розпочалися пожежі.

Росіяни обстріляли Одесу дронами. Є поранені, пошкоджені цивільні об'єкти (оновлено)
Росія вдарила дронами по Одесі
Фото: ДСНС України в Telegram

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram розповів про наслідки вечірньої ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників.

За словами посадовця, в Одесі росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. Через обстріл у декількох місцях здійнялися пожежі.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Постраждали троє людей, медики надають їм допомогу. 

За оновленими даними, в Одесі пошкоджено три школи. Дві з них нині працюватимуть у дистанційному режимі. 

Три одеські школи постраждали в результаті ударів
Фото: Одеса. Офіційно в Telegram
Три одеські школи постраждали в результаті ударів

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби", – підсумували наслідки атаки в ДСНС. 

Над гасінням пожеж працювали 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки, розповіли рятувальники. До допомоги долучилися добровольці, пожежний підрозділ НГУ та підрозділ Одеської міської ради. 

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