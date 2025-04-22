​Сили ППО уночі збили 38 російських "шахедів"

У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну 54-ма ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами інших типів. Райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Із 8:00 почалась нова хвиля російської атаки. Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.