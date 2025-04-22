На цей час потерпілому надається медична допомога.

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Повідомлення про виявлення чоловіка з вогнепальним пораненням надійшло сьогодні о 08:50. За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції, поліцейські територіального підрозділу, кінологи та медики.

На цей час потерпілому надається медична допомога. Поліція встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство).