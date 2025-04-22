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У Миколаєві затримали 50-річного безробітного, який входив до раніше викритої мережі інформаторів ворога

Він, як і решта учасників групи, контактували з окупантами через зрадника Сергія Лебедєва («Лохматий»), який переховується у Донецьку.

У Миколаєві затримали 50-річного безробітного, який входив до раніше викритої мережі інформаторів ворога
Фото: прокуратура

Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одного учасника агентурної групи спецслужб РФ, яку викрили у березні цього року. Тоді під час спецоперації в обласному центрі затримали 4-х російських агентів, які коригували ракетно-дронові удари по місту.

За матеріалами справи, основними цілями ворога були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які воюють на південному фронті.

Наразі за місцем проживання затримано п’ятого коригувальника, який після викриття ворожого осередку «заліг на дно», щоб уникнути правосуддя. Ним виявився 50-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору рашистів як прокремлівський «коментатор» у чатах Телеграм-каналів.

Він, як і решта учасників групи, контактували з окупантами через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює одразу на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

 

Встановлено, що коригувальник, діючи окремо від інших агентів, обходив місто і намагався виявити локації базування українських захисників. Також фігурант «втемну» випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Зібрані дані він месенджером передавав «Лохматому», який потім «звітував» перед російськими кураторами.

При обшуках у затриманого виявлено мобільні телефони із доказами його роботи на рф. Також у нього вилучено набої до стрілецької зброї, походження яких з’ясовують правоохоронці.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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