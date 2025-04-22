Нова Зеландія ​продовжить навчати українських військових до кінця 2026 року

"Нова Зеландія непохитно підтримує Україну у боротьбі проти незаконного та нічим не спровокованого вторгнення Росії".

Нова Зеландія продовжить навчати українських військових і надавати підтримку Україні до грудня 2026 року.

Про це повідомляє офіційний портал уряду країни з посиланням на заяву прем'єр-міністра Крістофера Лаксона.

"Нова Зеландія непохитно підтримує Україну у боротьбі проти незаконного та нічим не спровокованого вторгнення Росії. Саме тому ми продовжуємо розгортання до 100 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії для навчання українських солдатів у Великій Британії та по всій Європі, а також для надання розвідувальної, зв’язкової та логістичної підтримки до грудня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс зазначив, Нова Зеландія усвідомлює, що ситуація в Україні залишається динамічною. Його країна вітає зусилля з досягнення справедливого та тривалого миру та дуже уважно стежить за переговорами щодо можливого припинення вогню.

"Нова Зеландія також бере активну участь у обговореннях під керівництвом Великої Британії щодо варіантів підтримки миру, якщо конфлікт завершиться", - додав Пітерс.

Посол України в Новій Зеландії Василь Мирошниченко подякував уряду країни за підтримку.

"Я надзвичайно вдячний уряду Крістофера Лаксона за розширення військової допомоги Нової Зеландії на підтримку самооборони України", - написав він у соцмережі Х.

Минулого року Нова Зеландія надала Україні пакет допомоги на майже 10 млн доларів.